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В Польше пройдет самый большой и современный военный парад за почти 30 лет

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 16:05
В Польше пройдет самый большой и современный военный парад за почти 30 лет - Фото
Польские военные (Иллюстративное фото: EPA)

Во время празднования Дня Войска Польского, 15 августа, состоится самый большой и самый современный парад польских Вооруженных сил с 1989 года. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-офицера первой Варшавской бронетанковой бригады, лейтенанта Яцека Петровского.

По его словам, во время парада в Варшаве можно будет увидеть технику производства Польши, США и Южной Кореи.

"Каждый, кто захочет увидеть вживую или в медиа, сможет увидеть самую современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре поступит на оснащение", – сказал Петровский.

Этот парад возвращается после трехлетнего перерыва.

Вместе с польскими военными на нем будут маршировать бойцы из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.

День Войска Польского празднуют в годовщину решающей битвы советско-польской войны, когда большевики были разбиты под Варшавой в 1920 году.

Тогда на стороне Польши воевали и украинцы.

  • 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Беларуская сторона заранее проинформировала польскую об учениях.
  • Польские Вооруженные силы перебросили вертолеты в Подляское воеводство у беларуской границы. Генерал Соколовский заявил, что вертолеты будут размещены "в режиме немедленного реагирования".
  • 7 августа Беларусь начала учения рядом с польской и литовской границей.

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Артём Джерипа
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