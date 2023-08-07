У Польщі відбудеться найбільший та найсучасніший військовий парад за майже 30 років

Під час святкування Дня Війська Польського, 15 серпня, відбудеться найбільший та найсучасніший парад польських Збройних сил з 1989 року. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на пресофіцера першої Варшавської бронетанкової бригади, лейтенанта Яцека Пьотровського.

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За його словами, під час параду у Варшаві можна буде побачити техніку виробництва Польщі, США та Південної Кореї.

"Кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення", – сказав Пьотровський.

Цей парад повертається після трирічної перерви.

Разом із польськими військовими на ньому маршуватимуть бійці зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

День Війська Польського святкують у річницю вирішальної битви радянсько-польської війни, коли більшовики були розбиті під Варшавою у 1920 році.

Тоді на боці Польщі воювали й українці.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську про навчання.

Польські Збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону. Генерал Соколовський заявив, що гелікоптери будуть розміщені "в режимі негайного реагування".

7 серпня Білорусь почала навчання поряд з польським та литовським кордоном.

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