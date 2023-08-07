У Польщі відбудеться найбільший та найсучасніший військовий парад за майже 30 років
Під час святкування Дня Війська Польського, 15 серпня, відбудеться найбільший та найсучасніший парад польських Збройних сил з 1989 року. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на пресофіцера першої Варшавської бронетанкової бригади, лейтенанта Яцека Пьотровського.
За його словами, під час параду у Варшаві можна буде побачити техніку виробництва Польщі, США та Південної Кореї.
"Кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення", – сказав Пьотровський.
Цей парад повертається після трирічної перерви.
Разом із польськими військовими на ньому маршуватимуть бійці зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.
День Війська Польського святкують у річницю вирішальної битви радянсько-польської війни, коли більшовики були розбиті під Варшавою у 1920 році.
Тоді на боці Польщі воювали й українці.
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