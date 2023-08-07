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У Польщі відбудеться найбільший та найсучасніший військовий парад за майже 30 років

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 16:05
У Польщі відбудеться найбільший та найсучасніший військовий парад за майже 30 років - Фото
Польські військові (Ілюстративне фото: EPA)

Під час святкування Дня Війська Польського, 15 серпня, відбудеться найбільший та найсучасніший парад польських Збройних сил з 1989 року. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на пресофіцера першої Варшавської бронетанкової бригади, лейтенанта Яцека Пьотровського.

За його словами, під час параду у Варшаві можна буде побачити техніку виробництва Польщі, США та Південної Кореї.

"Кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення", – сказав Пьотровський.

Цей парад повертається після трирічної перерви.

Разом із польськими військовими на ньому маршуватимуть бійці зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

День Війська Польського святкують у річницю вирішальної битви радянсько-польської війни, коли більшовики були розбиті під Варшавою  у 1920 році.

Тоді на боці Польщі воювали й українці.

  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську про навчання.
  • Польські Збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону. Генерал Соколовський заявив, що гелікоптери будуть розміщені "в режимі негайного реагування". 
  • 7 серпня Білорусь почала навчання поряд з польським та литовським кордоном.

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Артем Джеріпа
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Польщапарадваршававійськова техніка
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