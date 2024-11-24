В понедельник ограничения на электричество будут действовать шесть часов – Укрэнерго
На понедельник, 25 ноября, запланированы отключения света – ограничения будут действовать шесть часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Анонсирована одна очередь отключений с 14:00 до 20:00.
В то же время, время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток, признали в Укрэнерго.
Также энергетики призвали потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы после масштабной российской атаки 17 ноября, отметила энергокомпания.
В воскресенье, 24 ноября, Укрэнерго анонсировало одну очередь отключений с 14:00 до 18:00. Однако впоследствии холдинг ДТЭК сообщил , что в Киеве и области, а также на Днепропетровщине и Одесщине уменьшили объемы отключений согласно новым командам государственной энергокомпании.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Отключение света в Украине вернулось после массированной российской атаки 17 ноября. Воздушные силы сообщили, что во время массированной российской атаки защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона. В ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из- за атаки РФ.
- В результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. В Одесской области погибли два энергетика, есть пострадавший и повреждения.
- Из-за атаки 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электроэнергии.