В понедельник ограничения на электричество будут действовать шесть часов – Укрэнерго

Энергокомпания отметила, что график и объем ограничений еще могут измениться. В воскресенье он уменьшился

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На понедельник, 25 ноября, запланированы отключения света – ограничения будут действовать шесть часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Анонсирована одна очередь отключений с 14:00 до 20:00.

В то же время, время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток, признали в Укрэнерго.

Также энергетики призвали потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы после масштабной российской атаки 17 ноября, отметила энергокомпания.

В воскресенье, 24 ноября, Укрэнерго анонсировало одну очередь отключений с 14:00 до 18:00. Однако впоследствии холдинг ДТЭК сообщил , что в Киеве и области, а также на Днепропетровщине и Одесщине уменьшили объемы отключений согласно новым командам государственной энергокомпании.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.