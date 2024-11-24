У понеділок обмеження на електрику діятимуть впродовж шістьох годин – Укренерго
На понеділок, 25 листопада, заплановані вимкнення світла – обмеження діятимуть шість годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Анонсована одна черга відключень з 14:00 до 20:00.
Заразом час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби, визнали в Укренерго.
Також енергетики закликали споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикають за графіком.
Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масштабної російської атаки 17 листопада, зазначила енергокомпанія.
У неділю, 24 листопада, Укренерго анонсувало одну чергу відключень із 14:00 до 18:00. Проте згодом холдинг ДТЕК повідомив, що у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Одещині зменшили обсяги відключень згідно з новими командами державної енергокомпанії.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- Відключення світла в Україні повернулися після масованої російської атаки 17 листопада. Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони. У низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ.
- Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. В Одеській області загинули двоє енергетиків, є постраждалий і пошкодження.
- Через атаку 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії.