У понеділок обмеження на електрику діятимуть впродовж шістьох годин – Укренерго

На понеділок, 25 листопада, заплановані вимкнення світла – обмеження діятимуть шість годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Анонсована одна черга відключень з 14:00 до 20:00.

Заразом час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби, визнали в Укренерго.

Також енергетики закликали споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикають за графіком.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масштабної російської атаки 17 листопада, зазначила енергокомпанія.

У неділю, 24 листопада, Укренерго анонсувало одну чергу відключень із 14:00 до 18:00. Проте згодом холдинг ДТЕК повідомив, що у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Одещині зменшили обсяги відключень згідно з новими командами державної енергокомпанії.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.