В посольстве Украины в Азербайджане осудили обстрел азербайджанского города Гянджа

Дипломаты заявили, что обстрел мирного населения и разрушение их домов недопустимы

Украинские дипломаты посольства в Баку осудили повторный обстрел азербайджанского города Гянджи. Заявление об этом появилось на официальном сайте посольства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Посольство Украины в Азербайджанской республике решительно осуждает очередной обстрел азербайджанского города Гянджи, вследствие чего погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены.

Реакций на это заявление со стороны Армении пока не последовало.

2 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но вопрос о военной помощи подниматься не будет.

4 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Арменией второго по величине азербайджанского города Гянджи.

В ночь на 17 октября Гянджа еще раз подверглась ракетному обстрелу – 13 человек погибли, 52 были травмированы.

Читайте также: В Нагорном Карабахе обстреляли собор 19-го века: фото и видео последствий

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.