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В посольстве Украины в Азербайджане осудили обстрел азербайджанского города Гянджа

18.10.2020, 11:17
В посольстве Украины в Азербайджане осудили обстрел азербайджанского города Гянджа - Фото
Гянджа после обстрела (фото - Азиз Каримов_ЕРА)

Дипломаты заявили, что обстрел мирного населения и разрушение их домов недопустимы

Украинские дипломаты посольства в Баку осудили повторный обстрел азербайджанского города Гянджи. Заявление об этом появилось на официальном сайте посольства.

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"Посольство Украины в Азербайджанской республике решительно осуждает очередной обстрел азербайджанского города Гянджи, вследствие чего погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены.

Реакций на это заявление со стороны Армении пока не последовало.

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Дарья Мостовая
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