В посольстве Украины в Азербайджане осудили обстрел азербайджанского города Гянджа
Дипломаты заявили, что обстрел мирного населения и разрушение их домов недопустимы
Украинские дипломаты посольства в Баку осудили повторный обстрел азербайджанского города Гянджи. Заявление об этом появилось на официальном сайте посольства.
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"Посольство Украины в Азербайджанской республике решительно осуждает очередной обстрел азербайджанского города Гянджи, вследствие чего погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома", – говорится в заявлении.
В посольстве подчеркнули, что любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены.
Реакций на это заявление со стороны Армении пока не последовало.
- 2 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но вопрос о военной помощи подниматься не будет.
- 4 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Арменией второго по величине азербайджанского города Гянджи.
- В ночь на 17 октября Гянджа еще раз подверглась ракетному обстрелу – 13 человек погибли, 52 были травмированы.
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