В правительственном квартале Киева до сих пор находят заминированные машины – Арестович

В правительственном районе Киева правоохранители до сих пор находят заминированные автомобили. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 24 апреля.

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"Мало ж кто знает, но я расскажу – до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины, растяжки, следы всяких нехороших людей, которые хотят там где-нибудь проникнуть. То есть это каждый день, до сих пор, сейчас", – сказал Арестович.

По его словам, многие думают, что в Киеве безопасно, и безопаснее всего на Печерске, но это не так.

"О том, что делает Государственная служба охраны – это надо будет свои тома написать", – сказал советник главы ОП.

19 апреля в центре Киева была найдена растяжка с гранатой.

Наталия Медведева

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