В пригороде Днепра раздались взрывы

Около 17:05 собеседник LIGA.net услышал звуки взрывов в пригороде Днепра.

Взрыв (Иллюстративное фото)

Собеседник LIGA.net в Днепре заявил, что в пригороде раздались взрывы. Воздушные силы в тот же момент предупредили об угрозе ракетного удара.

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17:05. Собеседник сообщил, что услышал взрыв. По его словам, он был "удаленным".

17:07. В пригороде раздался повторный взрыв.

Местные власти пока никак не комментировали информацию.

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