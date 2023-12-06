В пригороде Днепра раздались взрывы
Собеседник LIGA.net в Днепре заявил, что в пригороде раздались взрывы. Воздушные силы в тот же момент предупредили об угрозе ракетного удара.
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17:05. Собеседник сообщил, что услышал взрыв. По его словам, он был "удаленным".
17:07. В пригороде раздался повторный взрыв.
Местные власти пока никак не комментировали информацию.
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