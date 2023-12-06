У передмісті Дніпра пролунали вибухи. Працювала ППО

Близько 17:05 співрозмовник LIGA.net почув звуки вибухів у передмісті Дніпра

Вибух (Ілюстративне фото)

Співрозмовник LIGA.net у Дніпрі заявив, що у передмісті пролунали вибухи. Повітряні сили в той самий момент попередили про загрозу ракетного удару.

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17:05. Співрозмовник повідомив, що почув вибух. За його словами, він був "віддаленим".

17:07. У передмісті пролунав повторний вибух.

Місцева влада поки ніяк не коментувала інформацію.

ДОПОВНЕНО о 17:48. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що по ворожій ракеті відпрацювала ППО.

У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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