У передмісті Дніпра пролунали вибухи. Працювала ППО

У передмісті Дніпра пролунали вибухи. Працювала ППОдоповнено
Співрозмовник LIGA.net у Дніпрі заявив, що у передмісті пролунали вибухи. Повітряні сили в той самий момент попередили про загрозу ракетного удару.
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17:05. Співрозмовник повідомив, що почув вибух. За його словами, він був "віддаленим".
17:07. У передмісті пролунав повторний вибух.
Місцева влада поки ніяк не коментувала інформацію.
ДОПОВНЕНО о 17:48. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що по ворожій ракеті відпрацювала ППО.
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- РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: вбила та поранила людей, які отримували хліб.
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