В пятницу состоится заседание СНБО. На предыдущих трех вводили санкции
В пятницу состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщил во время пресс-конференции на форуме Украина 30 секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"В эту пятницу будет заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом (Владимиром Зеленским, – ред.) согласовали тот план, те вопросы, которые будут рассматриваться", – сказал он.
Данилов не перечислил конкретных вопросов грядущего заседания СНБО, попросил не делать из них "китч" и сказал, что Совет работает в плановом режиме. Он также отказался говорить, возможны ли санкции против конкретных лиц. "Что касается фамилий, имен, по отчеству – вы от нас никогда этого до заседания не получите", – сказал Данилов.
- На прошлых трех заседаниях СНБО были введены санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов из так называемого пула Медведчука, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения, а также чиновников, которые предали страну.
- 5 марта США ввели визовые санкции против олигарха Игоря Коломойского и его семьи. В Офисе президента отреагировали, заявив, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США.
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