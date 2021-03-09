В пятницу состоится заседание СНБО. На предыдущих трех вводили санкции

В пятницу состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщил во время пресс-конференции на форуме Украина 30 секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"В эту пятницу будет заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом (Владимиром Зеленским, – ред.) согласовали тот план, те вопросы, которые будут рассматриваться", – сказал он.

Данилов не перечислил конкретных вопросов грядущего заседания СНБО, попросил не делать из них "китч" и сказал, что Совет работает в плановом режиме. Он также отказался говорить, возможны ли санкции против конкретных лиц. "Что касается фамилий, имен, по отчеству – вы от нас никогда этого до заседания не получите", – сказал Данилов.

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Марк Сировой

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