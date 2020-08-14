В Раде предложили не признавать легитимность выборов президента Беларуси

Проект получен и передан на рассмотрение руководству 14 августа

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Проект получен и передан на рассмотрение руководству 14 августа.

Текст документа пока не обнародован.

Инициаторами проекта постановления №3988 является группа народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, София Федина, Ирина Фриз (фракция партии Европейская солидарность), Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Рустем Умеров (Голос), Игорь Гузь (группа Партия За будущее), а также внефракционный депутат Оксана Савчук.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. С того дня по всей Беларуси идут протесты, столкновения с силовиками и забастовки.

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Наталия Медведева

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