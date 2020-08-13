В Верховную Раду могли бы пройти пять партий - опрос Центра Разумкова и Socis

К парламентским партиям может добавиться Сила и честь Игоря Смешко

Слуга народа сохраняет лидерство в рейтинге политических партий на выборах в Верховную Раду, второе и третье место делят ОПЗЖ и Европейская солидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенные Центром Разумкова и Центром Socis.

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Среди избирателей, определившихся с предпочтениями на выборах в Верховную Раду, голоса распределились таким образом:

25,5% - Слуга народа (в июле - 34%);

18,3% - ОПЗЖ (19%);

18,1% - Европейская солидарность (15%);

10,4% - Батькивщина (8%);

6,5% - Сила и честь (4%).

По сравнению с предыдущими опросами, 5% барьер в Раду проходят не четыре партии, а пять - к парламентским партиям может добавиться Сила и честь Игоря Смешко.

Мнения избирателей о досрочных парламентских выборах разделились: 42,4% полностью или скорее поддерживают их проведение, 46,2% полностью или скорее не поддерживают.

Опрос проводился 21-28 июля среди жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий), опрошено 4000 человек возрастом от 18 лет.

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Денис Юдин

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