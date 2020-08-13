В Верховную Раду могли бы пройти пять партий - опрос Центра Разумкова и Socis
К парламентским партиям может добавиться Сила и честь Игоря Смешко
Слуга народа сохраняет лидерство в рейтинге политических партий на выборах в Верховную Раду, второе и третье место делят ОПЗЖ и Европейская солидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенные Центром Разумкова и Центром Socis.
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Среди избирателей, определившихся с предпочтениями на выборах в Верховную Раду, голоса распределились таким образом:
25,5% - Слуга народа (в июле - 34%);
18,3% - ОПЗЖ (19%);
18,1% - Европейская солидарность (15%);
10,4% - Батькивщина (8%);
6,5% - Сила и честь (4%).
По сравнению с предыдущими опросами, 5% барьер в Раду проходят не четыре партии, а пять - к парламентским партиям может добавиться Сила и честь Игоря Смешко.
Мнения избирателей о досрочных парламентских выборах разделились: 42,4% полностью или скорее поддерживают их проведение, 46,2% полностью или скорее не поддерживают.
Опрос проводился 21-28 июля среди жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий), опрошено 4000 человек возрастом от 18 лет.
- Опрос КМИС за 17-25 апреля: 32,6% - Слуга народа, 15,8% - ОПЗЖ, 15,2% - Евросолидарность, 12% - Батькивщина.
- Опрос КМИС за 14-17 мая: 31,2% - Слуга народа, 17,4% - ОПЗЖ, 14,8% - Евросолидарность, 8,9% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 17-24 июня: 30,3% - Слуга народа, 21,8% - ОПЗЖ, 15,7% - Евросолидарность, 8,5% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 3-9 июля: 34% - Слуга народа, 19% - ОПЗЖ, 15% - Евросолидарность, 8% - Батькивщина.
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