В районе Чернобаевки и Снигиревки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов россиян

2 июля в районе Чернобаевки и Снигиревки Вооруженные Силы Украины уничтожили два склада боеприпасов россиян. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, российские оккупанты на двух боевых бронированных "тиграх", силами до взвода пытались провести разведку боем в направлении Ивановки, но их остановил огонь ВСУ. Враг был вынужден отойти в сторону Ольгино.

"Вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобожденным территориям захвачены четыре трофейных боевых машины пехоты", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", около Чернобаевки и Снигиревки уничтожены два склада боеприпасов российских оккупантов.

Чернобаевка возле захваченного Россией Херсона находится по пути в Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ.

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Наталия Медведева

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