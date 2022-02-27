В районе Мариуполя россияне убили 10 этнических греков. Греция вызвала посла РФ
Десять этнических греков погибли и еще шестеро получили ранения в результате российской бомбардировки вблизи Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.
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"Десять ни в чем не повинных мирных жителей греческого происхождения убиты сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Немедленно прекратите бомбить!" – написал Мицотакис.
По сообщению МИД Греции, взрыв произошел на окраине сел Сартана и Бугас, среди раненых – ребенок.
МИД осудил авиаудары по гражданскому населению и призвал Россию немедленно прекратить бомбардировки и нападения на мирных жителей.
Также МИД Греции высказал резкий протест послу России в Афинах и вызвал его завтра в министерство.
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