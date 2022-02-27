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В районе Мариуполя россияне убили 10 этнических греков. Греция вызвала посла РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 02:07
В районе Мариуполя россияне убили 10 этнических греков. Греция вызвала посла РФ - Фото
Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Десять этнических греков погибли и еще шестеро получили ранения в результате российской бомбардировки вблизи Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

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"Десять ни в чем не повинных мирных жителей греческого происхождения убиты сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Немедленно прекратите бомбить!" – написал Мицотакис.

По сообщению МИД Греции, взрыв произошел на окраине сел Сартана и Бугас, среди раненых – ребенок.

МИД осудил авиаудары по гражданскому населению и призвал Россию немедленно прекратить бомбардировки и нападения на мирных жителей.

Также МИД Греции высказал резкий протест послу России в Афинах и вызвал его завтра в министерство.

Читайте также: Мариуполь обстреливает артиллерия оккупантов, есть погибшие, много раненых

Вадим Ребрина
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Россия война Греция мариуполь
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