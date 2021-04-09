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В разведке оценили, как быстро армия РФ может захватить земли до Каховского водохранилища

09.04.2021, 12:45
В разведке оценили, как быстро армия РФ может захватить земли до Каховского водохранилища - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российская армия якобы может захватить территорию от админграницы АР Крым до Каховского водохранилища "за сутки-двое", в зависимости от резервов Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире телеканала Дом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. 

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По его словам, время на захват в случае вторжения россиян будет зависит от типа военной операции.

"Если это будет просто десантная операция с захватом наших стратегических объектов – это одно. Если это будет более широкомасштабная операция с захватом уже большей территории и удержанием – это могут быть сутки-двое, это будет еще зависеть от наших резервов, которые будут подходить", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР сказал, что до Каховского водозабора российские войска якобы могут дойти "очень быстро". 

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Станислав Стороженко
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Россия ВСУ Крым минобороны армия гур оккупация Вадим Скибицкий каховской водохранилище
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