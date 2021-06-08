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В Республиканской партии призвали Байдена встретиться с Зеленским до саммита с Путиным

08.06.2021, 12:38
В Республиканской партии призвали Байдена встретиться с Зеленским до саммита с Путиным - Фото
Майк Маккол (фото - ЕРА)

Президенту США Джо Байдену следует встретиться с президентом Владимиром Зеленским до саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Республиканской партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, сообщается в Twitter республиканцев комитета.

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"Я призываю Байдена встретиться с Зеленским, чтобы еще раз заявить о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины перед саммитом с Путиным", – заявил Маккол.

Он также раскритиковал позицию администрации Байдена по строительству российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

"Неприемлемо, что наш стратегический партнер, Украина, узнал о постыдном решении отказаться от критических санкций против Северного потока-2 через прессу, а не напрямую через администрацию Байдена. Президент США должен использовать предоставленные Конгрессом обязательные полномочия, чтобы остановить трубопровод", – написал Маккол.

Республиканец считает, что запуск СП-2 сделает Украину более уязвимой перед агрессией России. "Это абсолютно неприемлемо", – отметил Маккол.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин северный поток-2 республиканская партия джо байден майкмаккол
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