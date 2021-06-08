В Республиканской партии призвали Байдена встретиться с Зеленским до саммита с Путиным
Президенту США Джо Байдену следует встретиться с президентом Владимиром Зеленским до саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Республиканской партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, сообщается в Twitter республиканцев комитета.
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"Я призываю Байдена встретиться с Зеленским, чтобы еще раз заявить о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины перед саммитом с Путиным", – заявил Маккол.
Он также раскритиковал позицию администрации Байдена по строительству российско-немецкого газопровода Северный поток-2.
"Неприемлемо, что наш стратегический партнер, Украина, узнал о постыдном решении отказаться от критических санкций против Северного потока-2 через прессу, а не напрямую через администрацию Байдена. Президент США должен использовать предоставленные Конгрессом обязательные полномочия, чтобы остановить трубопровод", – написал Маккол.
Республиканец считает, что запуск СП-2 сделает Украину более уязвимой перед агрессией России. "Это абсолютно неприемлемо", – отметил Маккол.
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- Вчера утром Axios сообщал, что после скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз у Байдена отказались от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон до саммита президента США с Путиным, которая запланирована на 16 июня.
- В тот же день вечером Зеленский и Байден поговорили по телефону. Американский лидер пригласил украинского коллегу посетить в Вашингтон в июле.
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