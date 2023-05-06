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В России горят склады с порохом – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 22:16
В России горят склады с порохом – видео - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

В поселке Первомайский Свердловской области РФ горят склады с порохом. Население поселка эвакуируют. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на МЧС.

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет. Там утверждают, что склады загорелись в результате лесного пожара.

Российские пропагандистские каналы публикуют видео.

РосСМИ сообщают, что жители Екатеринбурга жалуются на установившийся в воздухе сильный смог, ощущается запах гари. Поселок Первомайский находится на расстоянии около 30 км от Екатеринбурга.

Российские власти ввели режим ЧС в Режевском округе под Екатеринбургом, где горят склады.

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Вадим Ребрина
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