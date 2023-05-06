В России горят склады с порохом – видео
В поселке Первомайский Свердловской области РФ горят склады с порохом. Население поселка эвакуируют. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на МЧС.
По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет. Там утверждают, что склады загорелись в результате лесного пожара.
Российские пропагандистские каналы публикуют видео.
РосСМИ сообщают, что жители Екатеринбурга жалуются на установившийся в воздухе сильный смог, ощущается запах гари. Поселок Первомайский находится на расстоянии около 30 км от Екатеринбурга.
Российские власти ввели режим ЧС в Режевском округе под Екатеринбургом, где горят склады.
- 29 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.
- В ОК "Юг" заявили, что подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки Сил обороны к широкомасштабному наступлению.
- Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России якобы из-за атаки дрона начался пожар на нефтебазе.
Читайте также: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы
Комментарии