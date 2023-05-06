В России горят склады с порохом – видео

В поселке Первомайский Свердловской области РФ горят склады с порохом. Население поселка эвакуируют. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на МЧС.

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По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет. Там утверждают, что склады загорелись в результате лесного пожара.

Российские пропагандистские каналы публикуют видео.

РосСМИ сообщают, что жители Екатеринбурга жалуются на установившийся в воздухе сильный смог, ощущается запах гари. Поселок Первомайский находится на расстоянии около 30 км от Екатеринбурга.

Российские власти ввели режим ЧС в Режевском округе под Екатеринбургом, где горят склады.

29 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

В ОК "Юг" заявили, что подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки Сил обороны к широкомасштабному наступлению.

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России якобы из-за атаки дрона начался пожар на нефтебазе.

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Вадим Ребрина

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