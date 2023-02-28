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В России начинает снижаться внутренний консенсус. Ядерный удар маловероятен — Италия

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 18:23
В России начинает снижаться внутренний консенсус. Ядерный удар маловероятен — Италия - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В России начинает снижаться внутренний консенсус, несмотря на активную работу пропаганды Кремля. Об этом сказано в отчете спецслужб Италии перед парламентом, который цитирует газета La Stampa.

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Разведчики заявляют, что хотя большая часть населения РФ продолжает поддерживать политику Москвы из-за активной пропаганды, наблюдается снижение консенсуса в опросах общественного мнения.

Отмечается, что об этом свидетельствует количество людей, которые покидают страну. 

Также итальянцы упоминают возможность применения ядерного оружия, которую оценивают как маловероятную на момент составления доклада. 

Читайте также: Путин признал трудности на Донбассе. России нужна оперативная пауза — разведка Италии 

Дмитро Гриниченко
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Россия война ядерное оружие разведка италия
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