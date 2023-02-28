В России начинает снижаться внутренний консенсус. Ядерный удар маловероятен — Италия
В России начинает снижаться внутренний консенсус, несмотря на активную работу пропаганды Кремля. Об этом сказано в отчете спецслужб Италии перед парламентом, который цитирует газета La Stampa.
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Разведчики заявляют, что хотя большая часть населения РФ продолжает поддерживать политику Москвы из-за активной пропаганды, наблюдается снижение консенсуса в опросах общественного мнения.
Отмечается, что об этом свидетельствует количество людей, которые покидают страну.
Также итальянцы упоминают возможность применения ядерного оружия, которую оценивают как маловероятную на момент составления доклада.
- Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.
- Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.
- Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.
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