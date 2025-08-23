В России парализована работа аэропортов в разных городах из-за атаки дронов

Аэропорт Шереметьево (Иллюстративное фото: ktbbeton)

В ряде российских городов ограничили работу аэропортов – перестали принимать и выпускать самолеты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии дрона, который летел на российскую столицу.

По информации представителя Росавиации, временные ограничения были введены в аэропортах Пенза, Казань, Ижевск, Самара, Тамбов, Пулково (Санкт-Петербург), Нижнекамск, Нижний Новгород, Шереметьево (Москва). Вероятная причина – атака неизвесных дронов.

В питерском аэропорту ограничения были введены около 14:00, а сняты только после 21:00. Из-за этого были задержаны около 40 авиарейсов.

Из-за запретов на принятие и выпуск самолетов авиакомпания Россия вынужденно начала корректировать расписание рейсов в аэропортах центра страны и в Питере.

Мэр Москвы заявил, что на столицу летел якобы один дрон, который удалось сбить. На месте падения обломков "работают специалисты экстренных служб". А вице-губернатор Питера сообщил о якобы повреждении стекол в жилищном комплексе "Огни Залива" в результате "нейтрализации беспилотника"

В то же время в российском Минобороны отчитались, что с 14:00 до 17:00 якобы сбили 32 дрона над Калужской, Брянской области, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Тульской областями.