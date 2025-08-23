В ночь на 23 августа на Волгоградскую область России состоялась массированная атака беспилотниками, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. На ресурсах оккупантов ширятся видео, как утверждается, с ударом по городу Петров Вал (на кадрах нецензурная лексика, 18+).

Традиционно, руководитель российской области написал, что атака беспилотников отбивалась силами противовоздушной обороны Министерства обороны страны-агрессора.

Бочаров утверждает, что один из дронов якобы упал в городе Петров Вал, повреждено остекление в доме, а также якобы произошло возгорание сухостоя в области из-за падения обломков, которое удалось локализовать; заявлено о трех пострадавших в регионе.

Между тем российский пропагандистский ресурс Astra, ссылаясь на местных жителей, пишет, что после дроновой атаки возник пожар в районе местной железнодорожной станции (видео, как утверждается, с места – в начале новости).

Расстояние от Петрова Вала до линии фронта – более 500 километров по прямой:

Также о взрывах заявляли жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае РФ. В начале августа там были поражены нефтеперерабатывающие заводы, а в последнем – совершена диверсия в воинской части, сообщал собеседник LIGA.net. Поражение Ильского НПЗ подтверждал и Генеральный штаб ВСУ.

Украинская сторона пока не комментировала данные о дроновой атаке по РФ 23 августа.