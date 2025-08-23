У ніч проти 23 серпня на Волгоградську область Росії відбулась масована атака безпілотниками, заявив губернатор регіону Андрій Бочаров. На ресурсах окупантів ширяться відео, як стверджується, з ударом по місту Петров Вал (на кадрах нецензурна лексика, 18+).

Традиційно керівник російської області написав, що атака безпілотників відбивалась силами протиповітряної оборони Міністерства оборони країни-агресора.

Бочаров стверджує, що один з дронів нібито впав у місті Петров Вал, пошкоджено скління у будинку, а також буцімто сталось займання сухостою в області через падіння уламків, яке вдалося локалізувати; заявлено про трьох постраждалих в регіоні.

Тим часом російський пропагандистський ресурс Astra, посилаючись на місцевих жителів, пише, що після дронової атаки виникла пожежа у районі місцевої залізничної станції (відео, як стверджується, з місця – на початку новини).

Відстань від Петрова Вала до лінії фронту – більш ніж 500 кілометрів по прямій:

Також про вибухи заявляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї РФ. На початку серпня там були уражені нафтопереробні заводи, а в останньому – здійснена диверсія у військовій частині, повідомляв співрозмовець LIGA.net. Ураження Ільського НПЗ підтверджував і Генеральний штаб ЗСУ.

Українська сторона наразі не коментувала дані про дронову атаку по РФ 23 серпня.