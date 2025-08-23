У Росії паралізована робота аеропортів у різних містах через атаку дронів
У низці російських міст обмежили роботу аеропортів – перестали приймати і випускати літаки. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття дрона, який летів на російську столицю.
За інформацією представника Росавіації, тимчасові обмеження було введено в аеропортах Пенза, Казань, Іжевськ, Самара, Тамбов, Пулково (Санкт-Петербург), Нижньокамськ, Нижній Новгород, Шереметьєво (Москва). Ймовірна причина – атака невідомих дронів.
У пітерському аеропорту обмеження були введені близько 14:00, а зняті тільки після 21:00. Через це було затримано близько 40 авіарейсів.
Через заборони на прийняття і випуск літаків авіакомпанія Росія вимушено почала коригувати розклад рейсів в аеропортах центру країни і в Пітері.
Мер Москви заявив, що на столицю летів нібито один дрон, який вдалося збити. На місці падіння уламків "працюють фахівці екстрених служб". А віцегубернатор Пітера повідомив про нібито пошкодження скла в житловому комплексі "Вогні Затоки" внаслідок "нейтралізації безпілотника"
Водночас у російському Міноборони відзвітували, що з 14:00 до 17:00 нібито збили 32 дрони над Калузькою, Брянською областями, Новгородською, Ленінградською, Тверською, Смоленською і Тульською областями.
- 22 серпня дрони повторно вразили нафтостанцію "Унеча" у Брянській області, військові показали відео роботи – на місці виникла пожежа.
- У ніч на 23 серпня в Росії заявили про масовану атаку дронів у Волгоградській області, заявлено про трьох постраждалих.
