В Россию снова прилетели чьи-то беспилотники. В Калуге повреждена насосная станция

Россияне заявили, что их противовоздушная оборона сбила как минимум три беспилотника в трех областях

Беспилотник (Фото: скриншот с видео)

В России в ночь на 11 января снова был налет неизвестных беспилотников, которые были зафиксированы в нескольких регионах. Об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта.

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Враг заявляет, что его противовоздушная оборона сбила как минимум три БПЛА над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей.

Губернатор Калужской области заявил, что на окраине Калуги дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции.

Здание получило повреждение.

Поздно вечером 10 января российские войска в очередной раз нанесли удары по Харькову.

Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты.

В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, есть повреждения в Новомосковске.

Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия атаковала Украину "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-101, "Искандерами" и Х-31, известно о 33 прилетах. Баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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