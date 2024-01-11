До Росії знову прилетіли чиїсь безпілотники. У Калузі пошкоджено насосну станцію

Росіяни заявили, що їхня протиповітряна оборона збила як мінімум три безпілотники в трьох областях

Безпілотник (Фото: скриншот з відео)

У Росії в ніч на 11 січня знову був наліт невідомих безпілотників, які були зафіксовані в кількох регіонах. Про це повідомили в Міноборони країни-окупанта.

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Ворог заявляє, що його протиповітряна оборона збила щонайменше три БпЛА над територіями Калузької, Ростовської та Тульської областей.

Губернатор Калузької області заявив, що на околиці Калуги дрон вибухнув над технічною спорудою насосної станції.

Будівля зазнала пошкодження.

Пізно ввечері 10 січня російські війська вкотре завдали ударів по Харкову.

Вранці 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. На Хмельниччині внаслідок удару є прильоти.

У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилося 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження у Новомосковську.

Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-101, "Іскандерами" та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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