В СБУ изучают подлинность пленок Медведчука – телеканал Дом
22.05.2021, 16:50
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
В СБУ проверяют подлинность записей разговоров одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые были опубликованы журналистами Bihus.info. Об этом сообщает телеканал Дом.
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Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил в эфире телеканала, что на брифинге, который проводили глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, была озвучена лишь часть информации по делу Медведчука. По словам Дехтяренко, следственные действия еще проводятся, поэтому о некоторых фактах пока в публичной сфере не говорится.
В СБУ сообщили телеканалу, что эксперты проверяют подлинность записей, опубликованных журналистами.
- 17 мая 2021 года журналисты Bihus.info опубликовали записи разговоров якобы Медведчука с террористами и властями России за четыре года. В частности, на них якобы Медведчук говорит, что регулярно встречается с на тот момент президентом Петром Порошенко.
- В партии пятого президента Европейская солидарность отрицают, что Порошенко говорил с Медведчуком о темах из расследования Bihus.Info. Там заявили, что записи разговоров "слиты из Офиса президента" для дискредитации Порошенко и его партии.
- Вчера, 21 мая, Медведчук заявил, что аудиозаписи были сфальсифицированы.
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