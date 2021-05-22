В СБУ изучают подлинность пленок Медведчука – телеканал Дом

В СБУ проверяют подлинность записей разговоров одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые были опубликованы журналистами Bihus.info. Об этом сообщает телеканал Дом.

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Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил в эфире телеканала, что на брифинге, который проводили глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, была озвучена лишь часть информации по делу Медведчука. По словам Дехтяренко, следственные действия еще проводятся, поэтому о некоторых фактах пока в публичной сфере не говорится.

В СБУ сообщили телеканалу, что эксперты проверяют подлинность записей, опубликованных журналистами.

Денис Юдин

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