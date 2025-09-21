В Сербии прошел военный парад с танками из России и истребителями из Франции – фото

Парад в Сербии (Фото: EPA/ANDREJ CUKIC)

В Сербии 20 сентября состоялся военный парад "Сила единства" в Белграде. На нем показали военную технику и оружие из разных стран, в том числе и России, сообщает Euronews.

10 000 военных прошли маршем по району Нового Белграда, а следом проехала техника: танки из России, зенитные установки из Китая, дроны из Объединенных Арабских Эмиратов, ракетные установки из Израиля и многоцелевые французские истребители Rafale, которых Сербия заказала 12.

Присутствовала и техника сербского производства.

Отмечается, что официальные лица назвали этот парад "самой большой демонстрацией силы" сербской армии. А президент Александр Вучич заявил, что парад подчеркивает способность Сербии защищаться и выступить в качестве сдерживающего фактора против "иностранных агрессоров".

Однако оппозиция считает, что парад был проведен не для демонстрации военной мощи страны, а для укрепления власти Вучича.

На парад не пустили студентов нескольких университетов и сторонников оппозиции, которые проводят антиправительственные акции протеста.

Президент Сербии с гостями (Фото: EPA/ANDREJ CUKIC)

Военные Сербии (Фото: EPA/ANDREJ CUKIC)