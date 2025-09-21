В Сербии прошел военный парад с танками из России и истребителями из Франции – фото
В Сербии 20 сентября состоялся военный парад "Сила единства" в Белграде. На нем показали военную технику и оружие из разных стран, в том числе и России, сообщает Euronews.
10 000 военных прошли маршем по району Нового Белграда, а следом проехала техника: танки из России, зенитные установки из Китая, дроны из Объединенных Арабских Эмиратов, ракетные установки из Израиля и многоцелевые французские истребители Rafale, которых Сербия заказала 12.
Присутствовала и техника сербского производства.
Отмечается, что официальные лица назвали этот парад "самой большой демонстрацией силы" сербской армии. А президент Александр Вучич заявил, что парад подчеркивает способность Сербии защищаться и выступить в качестве сдерживающего фактора против "иностранных агрессоров".
Однако оппозиция считает, что парад был проведен не для демонстрации военной мощи страны, а для укрепления власти Вучича.
На парад не пустили студентов нескольких университетов и сторонников оппозиции, которые проводят антиправительственные акции протеста.
- 1 ноября 2024 года в Сербии обвалилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.
- 1 августа 2025 года сообщалось, что в Сербии задержали шестерых бывших чиновников в связи с расследованием дела о финансовых махинациях при реконструкции железной дороги, что, среди прочего, привело к обвалу крыши на вокзале.
- 15 августа на севере Сербии участники антиправительственных протестов повредили офис правящей партии.
Комментарии (0)