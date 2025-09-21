У Сербії пройшов військовий парад із танками з Росії та винищувачами з Франції – фото

Парад у Сербії (Фото: EPA/ANDREJ CUKIC)

У Сербії 20 вересня відбувся військовий парад "Сила єдності" в Белграді. На ньому показали військову техніку і зброю з різних країн, зокрема й Росії, повідомляє Euronews.

10 000 військових пройшли маршем районом Нового Белграда, а слідом проїхала техніка: танки з Росії, зенітні установки з Китаю, дрони з Об'єднаних Арабських Еміратів, ракетні установки з Ізраїлю і багатоцільові французькі винищувачі Rafale, яких Сербія замовила 12.

Була присутня і техніка сербського виробництва.

Зазначається, що офіційні особи назвали цей парад "найбільшою демонстрацією сили" сербської армії. А президент Александр Вучич заявив, що парад підкреслює здатність Сербії захищатися і виступити стримувальним фактором проти "іноземних агресорів".

Однак опозиція вважає, що парад було проведено не для демонстрації військової могутності країни, а для зміцнення влади Вучича.

На парад не пустили студентів кількох університетів і прихильників опозиції, які проводять антиурядові акції протесту.

Президент Сербії з гостями (Фото: EPA/ANDREJ CUKIC)

Військові Сербії (Фото: EPA/ANDREJ CUKIC)