У Сербії пройшов військовий парад із танками з Росії та винищувачами з Франції – фото
У Сербії 20 вересня відбувся військовий парад "Сила єдності" в Белграді. На ньому показали військову техніку і зброю з різних країн, зокрема й Росії, повідомляє Euronews.
10 000 військових пройшли маршем районом Нового Белграда, а слідом проїхала техніка: танки з Росії, зенітні установки з Китаю, дрони з Об'єднаних Арабських Еміратів, ракетні установки з Ізраїлю і багатоцільові французькі винищувачі Rafale, яких Сербія замовила 12.
Була присутня і техніка сербського виробництва.
Зазначається, що офіційні особи назвали цей парад "найбільшою демонстрацією сили" сербської армії. А президент Александр Вучич заявив, що парад підкреслює здатність Сербії захищатися і виступити стримувальним фактором проти "іноземних агресорів".
Однак опозиція вважає, що парад було проведено не для демонстрації військової могутності країни, а для зміцнення влади Вучича.
На парад не пустили студентів кількох університетів і прихильників опозиції, які проводять антиурядові акції протесту.
- 1 листопада 2024 року в Сербії обвалилася частину даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб, і відтоді тривають протести з метою притягнути винних до відповідальності.
- 1 серпня 2025 року повідомляли, що у Сербії затримали шістьох колишніх чиновників у зв'язку з розслідуванням справи про фінансові махінації під час реконструкції залізниці, що, серед іншого, призвело до обвалу даху на вокзалі.
- 15 серпня на півночі Сербії учасники антиурядових протестів пошкодили офіс правлячої партії.
Коментарі (0)