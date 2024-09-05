В сети написали о якобы смерти нардепа Шуфрича. ОГП отрицает
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал, что подозреваемый в госизмене народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич якобы умер. Спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.
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"В заключении скончался нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Сообщили знакомые адвокаты", – говорится в сообщении Мосийчука.
В ОГП заявили, что информация о смерти нардепа не соответствует действительности.
Впоследствии и сам Мосийчук опубликовал опровержение.
Вчера, 4 сентября, Общественное писало, что Шуфричу вызвали врача в суд. Во время подготовительного заседания у него ухудшилось самочувствие.
- Шуфрича заключили под стражу без права внесения залога 15 сентября 2023 года.
- В ходе обысков у него нашли документы со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей и георгиевские ленты.
- В феврале 2024 года Шуфрич получил новое подозрение. Он финансировал Росгвардию в Крыму.
- Помощник Шуфрича был задержан СБУ в апреле 2024 года.
- 3 сентября 2024 дело нардепа передали в суд.
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