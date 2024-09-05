В сети написали о якобы смерти нардепа Шуфрича. ОГП отрицает

В ОГП заявили, что информация о смерти нардепа не соответствует действительности

Нестор Шуфрич (Фото: LIGA.net)

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал, что подозреваемый в госизмене народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич якобы умер. Спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.

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"В заключении скончался нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Сообщили знакомые адвокаты", – говорится в сообщении Мосийчука.

В ОГП заявили, что информация о смерти нардепа не соответствует действительности.

Впоследствии и сам Мосийчук опубликовал опровержение.

Скриншот с Telegram

Вчера, 4 сентября, Общественное писало, что Шуфричу вызвали врача в суд. Во время подготовительного заседания у него ухудшилось самочувствие.

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