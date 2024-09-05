У мережі написали про нібито смерть нардепа Шуфрича. ОГП заперечує

В ОГП заявили, що інформація про смерть нардепа не відповідає дійсності

Нестор Шуфріч (Фото: LIGA.net)

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав, що підозрюваний у держзраді народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич нібито помер. Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець в коментарі LIGA.net спростувала цю інформацію.

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"В увʼязненні помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Повідомили знайомі адвокати", – йдеться у повідомленні Мосійчука.

В ОГП заявили, що інформація про смерть нардепа не відповідає дійсності.

Згодом і сам Мосійчук опублікував спростування.

Скриншот з Telegram

Вчора, 4 вересня, Суспільне писало, що Шуфричу викликали лікаря до суду. Під час підготовчого засідання у нього погіршилося самопочуття.

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