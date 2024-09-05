У мережі написали про нібито смерть нардепа Шуфрича. ОГП заперечує
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав, що підозрюваний у держзраді народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич нібито помер. Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець в коментарі LIGA.net спростувала цю інформацію.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"В увʼязненні помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Повідомили знайомі адвокати", – йдеться у повідомленні Мосійчука.
В ОГП заявили, що інформація про смерть нардепа не відповідає дійсності.
Згодом і сам Мосійчук опублікував спростування.
Вчора, 4 вересня, Суспільне писало, що Шуфричу викликали лікаря до суду. Під час підготовчого засідання у нього погіршилося самопочуття.
- Шуфрича взяли під варту без права внесення застави 15 вересня 2023 року.
- Під час обшуків у нього знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей та георгіївські стрічки.
- У лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру. Він фінансував Росгвардію у Криму.
- Помічника Шуфрича було затримано СБУ у квітні 2024 року.
- 3 вересня 2024 року справу нардепа передали до суду.
Читай також: Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав майно на підставну людину – розслідування УП