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В Spigel пишут, что Украина получила второй ЗРК IRIS-T. Воздушные силы об этом не знают

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 13:08
В Spigel пишут, что Украина получила второй ЗРК IRIS-T. Воздушные силы об этом не знают - Фото
IRIS-T (Скриншот видео)

Немецкое издание Spigel сообщило, что Украина получила второй из четырех обещанных ЗРК IRIS-T. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что у него нет такой информации.

По информации Spiegel, поставка ЗРК IRIS-T Украине состоялась несколько дней назад.

В Воздушных силах посоветовали дождаться официальной информации – от президента, министра обороны или главнокомандующего ВСУ.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.
  • 11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
  • 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие недели.
Наталія Медведєва
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война пво военная помощь IRIS-T
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