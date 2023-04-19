В Spigel пишут, что Украина получила второй ЗРК IRIS-T. Воздушные силы об этом не знают

Немецкое издание Spigel сообщило, что Украина получила второй из четырех обещанных ЗРК IRIS-T. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что у него нет такой информации.

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По информации Spiegel, поставка ЗРК IRIS-T Украине состоялась несколько дней назад.

В Воздушных силах посоветовали дождаться официальной информации – от президента, министра обороны или главнокомандующего ВСУ.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.

11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

2 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие недели.

Наталія Медведєва

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