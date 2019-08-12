В среду Кабмин может рассмотреть увольнение Кличко

Заседание Кабинета министров состоится в среду, подтвердил журналисту LIGA.net пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.
Повестка дня заседания еще формируется, поэтому пока неизвестно, войдет ли в нее вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА.
- 30 июля стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому в течение двух недель заседаний правительства не было.
- 26 июля Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании.
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24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.