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В среду Кабмин может рассмотреть увольнение Кличко

В среду Кабмин может рассмотреть увольнение Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.08.2019, 13:09

Заседание правительства состоится в среду, его повестка пока формируется

Заседание Кабинета министров состоится в среду, подтвердил журналисту LIGA.net пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

Повестка дня заседания еще формируется, поэтому пока неизвестно, войдет ли в нее вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА.

  • 30 июля стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому в течение двух недель заседаний правительства не было.
  • 26 июля Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании.
  • 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.
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КГГА кабинет министров виталий кличко
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