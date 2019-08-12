В среду Кабмин может рассмотреть увольнение Кличко

Виталий Кличко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Заседание Кабинета министров состоится в среду, подтвердил журналисту LIGA.net пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

Повестка дня заседания еще формируется, поэтому пока неизвестно, войдет ли в нее вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА.