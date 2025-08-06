В США одобрили контракты на продажу Украине оборудования для гаубиц М777 и прочего

На запрос украинского правительства в Штатах одобрили многомиллионные контракты на продажу оборудования и услуг

M777 (Фото: Объединенные силы)

Государственный департамент США принял решение о еще двух контрактах с Украиной на более $200 млн суммарно, предусматривающих продажу военного оборудования и сопутствующих услуг. Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA).

Первый контракт – ориентировочно на $104 млн. Он предусматривает возможность продажи Украине оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки гаубиц M777 и сопутствующего оборудования.

Соответствующий запрос поступил от украинского правительства.

Поставки будут предусматривать техническую помощь, обучение, инструкции и другие элементы материально-технического обеспечения и поддержки.

"Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным местным потенциалом поддержки. У Украины не будет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", – сказано в сообщении.

Главным подрядчиком будет компания BAE Systems (Англия).

Второй контракт – ориентировочно на $99,5 млн. Он предусматривает предоставление Украине транспортных и логистических услуг и сопутствующего оборудования, что также было запросом Киева.

Подрядчик или подрядчиков определят из утвержденных поставщиков.