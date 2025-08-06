В США одобрили контракты на продажу Украине оборудования для гаубиц М777 и прочего
Государственный департамент США принял решение о еще двух контрактах с Украиной на более $200 млн суммарно, предусматривающих продажу военного оборудования и сопутствующих услуг. Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA).
Первый контракт – ориентировочно на $104 млн. Он предусматривает возможность продажи Украине оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки гаубиц M777 и сопутствующего оборудования.
Соответствующий запрос поступил от украинского правительства.
Поставки будут предусматривать техническую помощь, обучение, инструкции и другие элементы материально-технического обеспечения и поддержки.
"Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным местным потенциалом поддержки. У Украины не будет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", – сказано в сообщении.
Главным подрядчиком будет компания BAE Systems (Англия).
Второй контракт – ориентировочно на $99,5 млн. Он предусматривает предоставление Украине транспортных и логистических услуг и сопутствующего оборудования, что также было запросом Киева.
Подрядчик или подрядчиков определят из утвержденных поставщиков.
- 14 июля Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили, что к закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 5 августа Норвегия объявила, что вместе с Данией и Норвегией выделят $500 млн на американское оружие для Украины. Однако Финляндия пока не будет участвовать.
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