У США схвалили контракти на продаж Україні обладнання для гаубиць М777 та іншого

На запит українського уряду у Штатах схвалили багатомільйонні контракти на продаж обладнання і послуг

M777 (Фото: Об'єднані сили)

Державний департамент США ухвалив рішення про ще два контракти з Україною на понад $200 млн сумарно, що передбачають продаж військового обладнання та супутніх послуг. Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA).

Перший контракт – орієнтовно на $104 млн. Він передбачає можливість продажу Україні обладнання, ремонтних послуг і довгострокової підтримки гаубиць M777 та супутнього обладнання.

Відповідний запит надійшов від українського уряду.

Постачання передбачатимуть технічну допомогу, навчання, інструкції та інші елементи матеріально-технічного забезпечення і підтримки.

"Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним місцевим потенціалом підтримки. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів і послуг у свої збройні сили", – йдеться у повідомленні.

Головним підрядником буде компанія BAE Systems (Англія).

Другий контракт – орієнтовно на $99,5 млн. Він передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг і супутнього обладнання, що також було запитом Києва.

Підрядник або підрядники визначатимуться із затверджених постачальників.