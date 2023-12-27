В США отреагировали на обстрел Херсона: В Украине продолжаются варварские атаки России
Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила обстрел Россией железнодорожного вокзала в Херсоне 26 декабря, в результате чего по состоянию на вечер было известно о гибели полицейского, двое гражданских получили ранения, также ранены были двое правоохранителей и несколько работников Укрзализныци. Об этом чиновница написала в соцсети X (бывший Twitter).
Она отметила, что этот обстрел – еще одно напоминание о том, что "в то время, когда большинство людей находятся дома, отмечая праздники в кругу семьи, в Украине продолжаются варварские атаки со стороны России".
"Прошлой ночью россияне жестоко обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, откуда более 100 гражданских пытались эвакуироваться после многочасовых обстрелов", – заявила Бринк.
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Вечером 26 декабря кафиры нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе, под удар попал эвакуационный поезд.
Также сообщалось, что после удара пассажиры Херсонского поезда добрались до Николаева автобусами.
- Кроме того, в тот же день, российская армия более двух часов обстреливала Херсон, используя различные виды вооружения. В Херсонской ОВА обратились к местному населению с призывом не выходить на улицу. Также оккупанты обстреляли населенные пункты области, в результате чего один человек погиб, по меньшей мере семеро пострадали.