В США отреагировали на обстрел Херсона: В Украине продолжаются варварские атаки России

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне

Последствия обстрела вокзала в Херсоне (Фото: скриншот с видео)

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила обстрел Россией железнодорожного вокзала в Херсоне 26 декабря, в результате чего по состоянию на вечер было известно о гибели полицейского, двое гражданских получили ранения, также ранены были двое правоохранителей и несколько работников Укрзализныци. Об этом чиновница написала в соцсети X (бывший Twitter).

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Она отметила, что этот обстрел – еще одно напоминание о том, что "в то время, когда большинство людей находятся дома, отмечая праздники в кругу семьи, в Украине продолжаются варварские атаки со стороны России".

"Прошлой ночью россияне жестоко обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, откуда более 100 гражданских пытались эвакуироваться после многочасовых обстрелов", – заявила Бринк.

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Вечером 26 декабря кафиры нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе, под удар попал эвакуационный поезд.

Также сообщалось, что после удара пассажиры Херсонского поезда добрались до Николаева автобусами.