У США відреагували на обстріл Херсона: В Україні тривають варварські атаки з боку Росії
Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила обстріл Росією залізничного вокзалу в Херсоні 26 грудня, внаслідок чого станом на вечір було відомо про загибель поліціянта, двоє цивільних отримали поранення, також поранені були двоє правоохоронців та декілька працівників Укрзалізниці. Про це посадовиця написала у соцмережі X (колишній Twitter).
Вона зазначила, що цей обстріл – ще одне нагадування про те, що "в той час, коли більшість людей перебувають вдома, відзначаючи свята в колі сім'ї, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії".
"Минулої ночі росіяни жорстоко обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, звідки понад 100 цивільних намагалися евакуюватися після багатогодинних обстрілів", – заявила Брінк.
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Ввечері 26 грудня окупанти завдали удару по залізничному вокзалу в місті, під удар потрапив евакуаційний потяг.
Також повідомлялося, що після удару пасажири херсонського поїзда дісталися до Миколаєва автобусами.
- Окрім цього, того самого дня, російська армія понад дві години обстрілювала Херсон, використовуючи різні види озброєння. В Херсонській ОВА звернулися до місцевого населення із закликом не виходити на вулицю. Також окупанти обстріляли населені пункти області, внаслідок чого одна людина загинула, щонайменше семеро постраждали.