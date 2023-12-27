У США відреагували на обстріл Херсона: В Україні тривають варварські атаки з боку Росії

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл залізничного вокзалу в Херсоні

Наслідки обстрілу вокзалу у Херсоні (Фото: скриншот з відео)

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила обстріл Росією залізничного вокзалу в Херсоні 26 грудня, внаслідок чого станом на вечір було відомо про загибель поліціянта, двоє цивільних отримали поранення, також поранені були двоє правоохоронців та декілька працівників Укрзалізниці. Про це посадовиця написала у соцмережі X (колишній Twitter).

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Вона зазначила, що цей обстріл – ще одне нагадування про те, що "в той час, коли більшість людей перебувають вдома, відзначаючи свята в колі сім'ї, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії".

"Минулої ночі росіяни жорстоко обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, звідки понад 100 цивільних намагалися евакуюватися після багатогодинних обстрілів", – заявила Брінк.

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Ввечері 26 грудня окупанти завдали удару по залізничному вокзалу в місті, під удар потрапив евакуаційний потяг.

Також повідомлялося, що після удару пасажири херсонського поїзда дісталися до Миколаєва автобусами.