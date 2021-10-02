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В США отреагировали на задержание Саакашвили: внимательно следят, требуют справедливости

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 07:35
В США отреагировали на задержание Саакашвили: внимательно следят, требуют справедливости - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Государственном департаменте США проинформированы о задержании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, требуют обеспечить справедливое отношение. Об этом в комментарии Голосу Америки сообщили в пресс-службе Госдепа.

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Сообщается, что Вашингтон "внимательно следит" за развитием ситуации.

"Мы призывам власть Грузии обеспечить справедливое отношение к Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международным обязательствами Грузии по правам человека", – сказали в Госдепе США.  

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.
  • 1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
    • В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.
    • В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. 
    Владислав Сердюк
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    госдеп сша михаил саакашвили
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