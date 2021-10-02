В США отреагировали на задержание Саакашвили: внимательно следят, требуют справедливости

В Государственном департаменте США проинформированы о задержании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, требуют обеспечить справедливое отношение. Об этом в комментарии Голосу Америки сообщили в пресс-службе Госдепа.

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Сообщается, что Вашингтон "внимательно следит" за развитием ситуации.

"Мы призывам власть Грузии обеспечить справедливое отношение к Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международным обязательствами Грузии по правам человека", – сказали в Госдепе США.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.

1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.

В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Владислав Сердюк

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