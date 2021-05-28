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В США прокуроры расследуют вмешательство украинцев в выборы президента в 2020 году – NYT

28.05.2021, 10:52
В США прокуроры расследуют вмешательство украинцев в выборы президента в 2020 году – NYT - Фото
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)

В США федеральные прокуроры расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Ранее о расследовании, которое идет в Бруклине, не сообщалось, подчеркивают журналисты. Оно проводится отдельно от федерального расследования на Манхэттене, в центре которого находится Рудольф Джулиани, бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа.

В расследованиях схожий состав фигурантов, но в Бруклине прокуроры сосредоточены не на Джулиани, а на бывших и действующих украинских чиновниках, прежде всего – на внефракционном нардепе Андрее Деркаче.

Украинских чиновников подозревают в попытке повлиять на американские выборы, распространяя через различные каналы, включая Джулиани и Трампа, необоснованные утверждения о коррупции на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена.

В ходе расследования был опрошен экс-нардеп Андрей Артеменко, который живет в Вашингтоне и работает лоббистом. Ранее к нему часто обращался за помощью Джулиани, но собеседники издания подчеркнули, что он, видимо, не является фигурантом расследования.

Пока неизвестно, предъявят ли бруклинские прокуроры обвинения кому-либо из украинцев.

Денис Юдин
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выборы в США Руди Джулиани расследование прокуратура сша андрей деркач
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