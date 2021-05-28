В США прокуроры расследуют вмешательство украинцев в выборы президента в 2020 году – NYT
В США федеральные прокуроры расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников.
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Ранее о расследовании, которое идет в Бруклине, не сообщалось, подчеркивают журналисты. Оно проводится отдельно от федерального расследования на Манхэттене, в центре которого находится Рудольф Джулиани, бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа.
В расследованиях схожий состав фигурантов, но в Бруклине прокуроры сосредоточены не на Джулиани, а на бывших и действующих украинских чиновниках, прежде всего – на внефракционном нардепе Андрее Деркаче.
Украинских чиновников подозревают в попытке повлиять на американские выборы, распространяя через различные каналы, включая Джулиани и Трампа, необоснованные утверждения о коррупции на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена.
В ходе расследования был опрошен экс-нардеп Андрей Артеменко, который живет в Вашингтоне и работает лоббистом. Ранее к нему часто обращался за помощью Джулиани, но собеседники издания подчеркнули, что он, видимо, не является фигурантом расследования.
Пока неизвестно, предъявят ли бруклинские прокуроры обвинения кому-либо из украинцев.
- В ноябре 2019 года против Джулиани было начато расследование об отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и связях с выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом. Они помогали Джулиани искать компромат на сына Джо Байдена Хантера и вели в Украине газовый бизнес.
- 11 января 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев, назвав их частью связанной с Россией сети влияния. Среди них – Деркач, нардеп Александр Дубинский, экс-дипломат Андрей Телиженко, сотрудничавший с Джулиани, и другие.
- 28 января руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил: ОП сделает все от него зависящее, чтобы те, кто вмешивался во внутренние дела США, понесли ответственность, а ГБР уже начало расследование.
- В марте стало известно, что разведка США уверена: деятельность Деркача по вмешательству в американские выборы контролировал президент России Владимир Путин.
- 26 мая стало известно, что в манхэттенском расследовании против Джулиани в качестве доказательств присутствуют письма экс-генпрокурора Луценко и экс-главы ГФС Насирова.
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