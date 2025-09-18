В США сняли с эфира шоу Джимми Киммела из-за высказываний ведущего об убийстве Кирка

Джимми Киммел (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Телеканал ABC медиакомпании Walt Disney Co принял решение снять с эфира шоу Джимми Киммела после слов ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

В официальном сообщении Disney отметила, что приостановка стартовала с вечернего выпуска от 17 сентября.

"Трансляция "Джимми Киммела в прямом эфире" будет приостановлена на неопределенный срок", – сказал представитель ABC изданию CNN.

В компании подчеркнули, что высказывания Киммела были "оскорбительными и нечувствительными".

Киммел заявил, что "последователи MAGA отчаянно пытаются доказать, что парень, убивший Чарли Кирка, не один из них, и делают все возможное, чтобы получить на этом политические дивиденды".

Глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр допустил возможность введения санкций против ABC и Disney, подчеркнув, что вещатели обязаны действовать "в интересах общества", освещая общественно важные темы в новостях и развлекательных программах.

В то же время президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Лондоне, уже отреагировал на закрытие телешоу. В своем сообщении в Truth Sosial он "поприветствовал" ABC.

"Отличные новости для Америки: шоу Джимми Киммела, и так имевшее проблемы с рейтингами, отменено. Поздравляем ABC с тем, что они наконец-то решились сделать то, что нужно было сделать. У Киммела ноль таланта и даже худшие рейтинги, чем у Колбера, если это вообще возможно. Таким образом, Джимми и Сет остаются двумя полными неудачниками на "Фейковых новостях" от NBC. Их рейтинги также ужасны. Сделайте это, NBC!!!", – написал Трамп.