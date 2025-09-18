В США сняли с эфира шоу Джимми Киммела из-за высказываний ведущего об убийстве Кирка
Телеканал ABC медиакомпании Walt Disney Co принял решение снять с эфира шоу Джимми Киммела после слов ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.
В официальном сообщении Disney отметила, что приостановка стартовала с вечернего выпуска от 17 сентября.
"Трансляция "Джимми Киммела в прямом эфире" будет приостановлена на неопределенный срок", – сказал представитель ABC изданию CNN.
В компании подчеркнули, что высказывания Киммела были "оскорбительными и нечувствительными".
Киммел заявил, что "последователи MAGA отчаянно пытаются доказать, что парень, убивший Чарли Кирка, не один из них, и делают все возможное, чтобы получить на этом политические дивиденды".
Глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр допустил возможность введения санкций против ABC и Disney, подчеркнув, что вещатели обязаны действовать "в интересах общества", освещая общественно важные темы в новостях и развлекательных программах.
В то же время президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Лондоне, уже отреагировал на закрытие телешоу. В своем сообщении в Truth Sosial он "поприветствовал" ABC.
"Отличные новости для Америки: шоу Джимми Киммела, и так имевшее проблемы с рейтингами, отменено. Поздравляем ABC с тем, что они наконец-то решились сделать то, что нужно было сделать. У Киммела ноль таланта и даже худшие рейтинги, чем у Колбера, если это вообще возможно. Таким образом, Джимми и Сет остаются двумя полными неудачниками на "Фейковых новостях" от NBC. Их рейтинги также ужасны. Сделайте это, NBC!!!", – написал Трамп.
- 10 сентября Чарли Кирк был ранен в шею во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Его отвезли в больницу, однако он умер.
- Президент США отреагировал на инцидент – Кирка называют "главным сторонником" Трампа. Он назвал это "темным моментом для США". А губернатор Юты обвинил ботов из России и Китая в фейках об убийстве.
- 11 сентября полиция показала фото предполагаемого убийцы Кирка, а в ФБР пообещали вознаграждение за любую информацию о нем.
- Вечером 12 сентября Трамп заявил, что "с высоким уровнем уверенности" убийцу активиста Кирка задержали. Его поиски продолжались 33 часа. Предыдущих двух подозреваемых, которых задержали вскоре после инцидента, отпустили за недостатком доказательств.
