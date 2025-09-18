У США зняли з ефіру шоу Джиммі Кіммела через висловлювання ведучого про вбивство Кірка
Телеканал ABC медіакомпанії Walt Disney Co ухвалив рішення зняти з ефіру шоу Джиммі Кіммела після слів ведучого про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляють CNN і Bloomberg.
У офіційному повідомленні Disney зазначила, що призупинення стартувало з вечірнього випуску від 17 вересня.
"Трансляція "Джиммі Кіммела в прямому ефірі" буде призупинена на невизначений термін", – сказав речник ABC виданню CNN.
У компанії підкреслили, що висловлювання Кіммела були "образливими й нечутливими".
Кіммел заявив, що "послідовники MAGA відчайдушно намагаються довести, що хлопець, який убив Чарлі Кірка, не один із них, і роблять усе можливе, щоб отримати на цьому політичні дивіденди".
Голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр припустив можливість запровадження санкцій проти ABC і Disney, наголосивши, що мовники зобов’язані діяти "в інтересах суспільства", висвітлюючи суспільно важливі теми у новинах і розважальних програмах.
Водночас президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Лондоні, вже відреагував на закриття телешоу. У своєму дописі в Truth Sosial він "привітав" ABC.
"Чудові новини для Америки: шоу Джиммі Кіммела, що й так мало проблеми з рейтингами, скасовано. Вітаємо ABC з тим, що вони нарешті наважилися зробити те, що потрібно було зробити. У Кіммела нуль таланту, і навіть гірші рейтинги, ніж у Колбера, якщо це взагалі можливо. Отже, Джиммі та Сет залишаються двома повними невдахами на "Фейкових новинах" від NBC. Їхні рейтинги також жахливі. Зробіть це, NBC!!!", – написав Трамп.
- 10 вересня Чарлі Кірк був поранений у шию під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Його відвезли до лікарні, однак він помер.
- Президент США відреагував на інцидент – Кірка називають "головним прихильником" Трампа. Він назвав це "темним моментом для США". А губернатор Юти звинуватив ботів із Росії та Китаю у фейках про вбивство.
- 11 вересня поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка, а у ФБР пообіцяли винагороду за будь-яку інформацію про нього.
- Увечері 12 вересня Трамп заявив, що "з високим рівнем упевненості" вбивцю активіста Кірка затримали. Його пошуки тривали 33 години. Попередніх двох підозрюваних, яких затримали невдовзі після інциденту, відпустили через брак доказів.
