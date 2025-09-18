У США зняли з ефіру шоу Джиммі Кіммела через висловлювання ведучого про вбивство Кірка

Джиммі Кіммел (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Телеканал ABC медіакомпанії Walt Disney Co ухвалив рішення зняти з ефіру шоу Джиммі Кіммела після слів ведучого про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляють CNN і Bloomberg.

У офіційному повідомленні Disney зазначила, що призупинення стартувало з вечірнього випуску від 17 вересня.

"Трансляція "Джиммі Кіммела в прямому ефірі" буде призупинена на невизначений термін", – сказав речник ABC виданню CNN.

У компанії підкреслили, що висловлювання Кіммела були "образливими й нечутливими".

Кіммел заявив, що "послідовники MAGA відчайдушно намагаються довести, що хлопець, який убив Чарлі Кірка, не один із них, і роблять усе можливе, щоб отримати на цьому політичні дивіденди".

Голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр припустив можливість запровадження санкцій проти ABC і Disney, наголосивши, що мовники зобов’язані діяти "в інтересах суспільства", висвітлюючи суспільно важливі теми у новинах і розважальних програмах.

Водночас президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Лондоні, вже відреагував на закриття телешоу. У своєму дописі в Truth Sosial він "привітав" ABC.

"Чудові новини для Америки: шоу Джиммі Кіммела, що й так мало проблеми з рейтингами, скасовано. Вітаємо ABC з тим, що вони нарешті наважилися зробити те, що потрібно було зробити. У Кіммела нуль таланту, і навіть гірші рейтинги, ніж у Колбера, якщо це взагалі можливо. Отже, Джиммі та Сет залишаються двома повними невдахами на "Фейкових новинах" від NBC. Їхні рейтинги також жахливі. Зробіть це, NBC!!!", – написав Трамп.