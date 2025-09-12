У США звинуватили ботів із Росії та Китаю у фейках про вбивство Кірка

Щойно вбивцю буде затримано, для нього планують просити смертну кару

Спенсер Кокс (Фото: EPA/LEIGH VOGEL)

Губернатор штату Юта, де 10 вересня був застрелений американський активіст Чарлі Кірк, звинуватив ботів з Китаю та Росії в поширенні дезінформації щодо події. Про це Спенсер Кокс сказав на пресконференції, передає CNN.

За його словами, у мережі інтернет вони поширюють неправдиві відомості та підбурюють до насильства.

"Я б порадив вам ігнорувати це, відключити ці трансляції та проводити трохи більше часу зі своїми сім'ями", – сказав він, звертаючись до американців.

Станом на ранок 12 вересня ще не знайдено ймовірного стрільця, пошуки тривають. Правоохоронцям не вдалося впізнати та ідентифікувати чоловіка на відео, якого підозрюють у причетності до інциденту.

Водночас Кокс заявив, що чиновники домагатимуться смертної кари, щойно поліція затримає підозрюваного.

"Ми працюємо з нашими адвокатами, готуємо все необхідне – письмові свідчення під присягою, щоб ми могли домогтися смертної кари у цій справі. І це станеться тут, у штаті Юта", – заявив він.