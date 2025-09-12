В США обвинили ботов из России и Китая в фейках об убийстве Кирка
Губернатор штата Юта, где 10 сентября был застрелен американский активист Чарли Кирк, обвинил ботов из Китая и России в распространении дезинформации относительно происшествия. Об этом Спенсер Кокс сказал на пресс-конференции, передает CNN.
По его словам, в сети интернет они распространяют ложные сведения и подстрекают к насилию.
"Я бы посоветовал вам игнорировать это, отключить трансляции и проводить немного больше времени со своими семьями", – сказал он, обращаясь к американцам.
По состоянию на утро 12 сентября еще не найден предположительный стрелок, поиски продолжаются. Правоохранителям не удалось опознать и идентифицировать мужчину на видео, которого подозревают в причастности к инциденту.
Вместе с тем Кокс заявил, что чиновники будут добиваться смертной казни, как только полиция задержит подозреваемого.
"Мы работаем с нашими адвокатами, готовим все необходимое – письменные показания под присягой, чтобы мы могли добиться смертной казни по этому делу. И это произойдет здесь, в штате Юта", – заявил он.
- 10 сентября Чарли Кирк был ранен в шею во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Его увезли в больницу, однако он скончался.
- Президент США отреагировал на инцидент – Кирка называют "главным сторонником" Трампа. Он назвал это "темным моментом для США".
- 11 сентября полиция показала фото вероятного убийцы Кирка, а в ФБР пообещали вознаграждение за любую информацию о нем.
