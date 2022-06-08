В США сомневаются, что переговоры между Украиной и РФ могут состояться в ближайшее время

В Госдепартаменте США отметили важность дипломатии для завершения войны, но выразили сомнение, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться в ближайшее время. Об этом в комментарии Укринформу сказала помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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Ее попросили уточнить, какую позицию занимают США относительно способов завершения войны в Украине.

"Я думаю, комментарий (президента Байдена газете NYT. – Укринформ) о том, что дипломатия завершает войны, очень важен. Он процитировал президента Зеленского, который сказал, что в конечном итоге эта война будет завершена дипломатическим путем", – сказала Донфрид.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают все, чтобы усилить позиции Украины, когда она сядет за стол переговоров.

"Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не является вопросом ближайшего времени", – сказал Донфрид, отметив, что пока нет никаких признаков того, что Россия будет вести добросовестный диалог.

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Вадим Ребрина

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