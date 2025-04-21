В США тысячи чиновников ошибочно получили доступ к планам здания Белого дома – WP

Белый дом (Фото: depositphotos.com)

Чиновники при президентах США Джо Байдене и Дональде Трампе неправомерно передавали конфиденциальные документы тысячам работников Администрации служб общего назначения (GSA), включая потенциально секретные планы этажей здания Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы в своем доступе.

Работники GSA, которая административно и технологически поддерживает большинство федеральных правительственных учреждений и руководит государственной недвижимостью, совершили чрезмерный обмен информацией, что привело к отчету об инциденте с кибербезопасностью и расследованию на прошлой неделе.

Согласно документам, чиновники случайно поделились папкой с конфиденциальными документами в сервисе Google Drive со всеми сотрудниками GSA, где работают более 11 200 человек, как сообщает онлайн-каталог агентства.

Раскрытая информация включала планы этажей здания Белого дома, а также детали предложения установить в центре посетителей резиденции главы государства двери для защиты от взрыва и данные о банковском счете подрядчика, который помогал организовать пресс-конференцию администрации Трампа.

В документах не указано, была ли эта информация засекречена, но, согласно правительственным протоколам, девять из 15 файлов в папке Google Drive содержали "конфиденциальную информацию, которая не соответствует критериям классификации, но все равно должна быть защищена" (CUI).

Обмен файлами был, по крайней мере, с начала 2021 года, старта президентства Байдена, и продолжался в администрации Трампа. Документы свидетельствуют, что с начала второго срока Трампа чиновники поделились со всеми работниками GSA тремя файлами – двумя файлами с отметкой CUI и третьим с банковской информацией.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что команда Трампа случайно добавила его в чат, где обсуждали удар по Йемену.

1 апреля The Washington Post написала, что советник президента США по нацбезопасности Уолтц и его команда обсуждали правительственные дела через незащищенный почтовый сервис Gmail.