У США тисячі чиновників помилково отримали доступ до планів будівлі Білого дому – WP

Працівникам Адміністрації служб загального призначення надали доступ до папки з конфіденційною інформацією в сервісі Google Drive, пишуть журналісти

Білий дім (Фото: depositphotos.com)

Чиновники при президентах США Джо Байдені та Дональді Трампі неправомірно передавали конфіденційні документи тисячам працівників Адміністрації служб загального призначення (GSA), включно з потенційно секретними планами поверхів будівлі Білого дому. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на внутрішні документи у своєму доступі.

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Працівники GSA, яка адміністративно та технологічно підтримує більшість федеральних урядових установ і керує державною нерухомістю, здійснили надмірний обмін інформацією, що призвело до звіту про інцидент з кібербезпекою та розслідування минулого тижня.

Згідно з документами, чиновники випадково поділилися папкою із конфіденційними документами в сервісі Google Drive з усіма співробітниками GSA, де працює понад 11 200 людей, як повідомляє онлайн-каталог агентства.

Розкрита інформація містила плани поверхів будівлі Білого дому, а також деталі щодо пропозиції встановити у центрі відвідувачів резиденції глави держави двері для захисту від вибуху та дані про банківський рахунок підрядника, який допомагав організувати пресконференцію адміністрації Трампа.

У документах не вказано, чи була ця інформація засекречена, але, згідно з урядовими протоколами, дев’ять із 15 файлів у папці Google Drive містили "конфіденційну інформацію, яка не відповідає критеріям класифікації, але все одно має бути захищена" (CUI).

Обмін файлами був принаймні з початку 2021 року, старту президентства Байдена, і тривав в адміністрації Трампа. Документи свідчать, що з початку другого терміну Трампа чиновники поділилися з усіма працівниками GSA трьома файлами – двома файлами з позначкою CUI й третім з банківською інформацією.

24 березня головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що команда Трампа випадково додала його в чат, де обговорювали удар по Ємену.

1 квітня The Washington Post написала, що радник президента США з нацбезпеки Волтц та його команда обговорювали урядові справи через незахищений поштовий сервіс Gmail.