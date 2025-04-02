Волтц та його команда обговорювали урядові справи через незахищений Gmail – WP

Журналісти стверджують, що отримали копії листів, у яких посадовці Ради нацбезпеки США обговорюють важливі урядові питання

Майкл Волтц (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Члени Ради національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа, включно з його радником Майклом Волтцом, використовували особисту пошту Gmail для ведення урядових справ. Про це дізналася американська газета The Washington Post, проаналізувавши відповідні електронні листи та поспілкувавшись з трьома співрозмовниками з оточення Трампа.

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Як зазначають у WP, використання Gmail стало ще одним прикладом "сумнівної практики з боку посадовців команди Трампа, які вдавалися до незахищених каналів зв'язку, після скандалу з месенджером Signal".

Згідно з електронними листами, які потрапили до рук журналістів, високопосадовий помічник Волтца використовував комерційний сервіс електронної пошти для обговорення з колегами з інших урядових установ питань, що стосуються секретних військових позицій та озброєнь.

У той час як співробітник Ради нацбезпеки використовував свій акаунт у Gmail, інші учасники міжвідомчих обговорень застосовували акаунти, надані урядом, що можна побачити з заголовків електронних листів.

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Видання також поговорило з трьома анонімними посадовцями, які підтвердили, що Волтц отримував на свою скриньку Gmail менш конфіденційну, але потенційно чутливу інформацію, зокрема розклад і робочі документи. За словами співрозмовників, радник Трампа іноді копіював дані зі свого розкладу і надсилав їх у Signal, щоб скоординувати зустрічі та обговорення.

Також зазначено, що Волтц створював інші чати в Signal з урядовцями для обговорення чутливих тем, зокрема щодо Сомалі та війни Росії проти України.

Водночас речник Ради національної безпеки Браян Г'юз стверджує, що не бачив доказів використання Волтцом своєї особистої електронної пошти в такий спосіб.

"Волтц не надсилав і не буде надсилати секретну інформацію на відкритий акаунт", — запевнив Г'юз.