Волтц та його команда обговорювали урядові справи через незахищений Gmail – WP
Члени Ради національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа, включно з його радником Майклом Волтцом, використовували особисту пошту Gmail для ведення урядових справ. Про це дізналася американська газета The Washington Post, проаналізувавши відповідні електронні листи та поспілкувавшись з трьома співрозмовниками з оточення Трампа.
Як зазначають у WP, використання Gmail стало ще одним прикладом "сумнівної практики з боку посадовців команди Трампа, які вдавалися до незахищених каналів зв'язку, після скандалу з месенджером Signal".
Згідно з електронними листами, які потрапили до рук журналістів, високопосадовий помічник Волтца використовував комерційний сервіс електронної пошти для обговорення з колегами з інших урядових установ питань, що стосуються секретних військових позицій та озброєнь.
У той час як співробітник Ради нацбезпеки використовував свій акаунт у Gmail, інші учасники міжвідомчих обговорень застосовували акаунти, надані урядом, що можна побачити з заголовків електронних листів.
Видання також поговорило з трьома анонімними посадовцями, які підтвердили, що Волтц отримував на свою скриньку Gmail менш конфіденційну, але потенційно чутливу інформацію, зокрема розклад і робочі документи. За словами співрозмовників, радник Трампа іноді копіював дані зі свого розкладу і надсилав їх у Signal, щоб скоординувати зустрічі та обговорення.
Також зазначено, що Волтц створював інші чати в Signal з урядовцями для обговорення чутливих тем, зокрема щодо Сомалі та війни Росії проти України.
Водночас речник Ради національної безпеки Браян Г'юз стверджує, що не бачив доказів використання Волтцом своєї особистої електронної пошти в такий спосіб.
"Волтц не надсилав і не буде надсилати секретну інформацію на відкритий акаунт", — запевнив Г'юз.
- 24 березня стало відомо, що головред журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника.
- Politico писало, що через витік Волтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп заявив, що його радник з національної безпеки засвоїв урок.
- 27 березня автор розслідування заявив, що у Білому домі "панує відчуття, що [радник президента США] Майкл Волтц – ідіот".
- Трамп заявив, що не планує звільняти топпосадовців Білого дому, які обговорювали плани удару по хуситах у Ємені в чаті Signal у присутності журналіста.