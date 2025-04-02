Уолтц и его команда обсуждали правительственные дела через незащищенный Gmail – WP

Журналисты утверждают, что получили копии писем, в которых должностные лица Совета нацбезопасности США обсуждают важные правительственные вопросы

Майкл Уолтц (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Члены Совета национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа, включая его советника Майкла Уолтца, использовали личные почты Gmail для ведения правительственных дел. Об этом узнала американская газета The Washington Post, проанализировав соответствующие электронные письма и пообщавшись с тремя собеседниками из окружения Трампа.

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Как отмечают в WP, использование Gmail стало еще одним примером "сомнительной практики со стороны чиновников команды Трампа, которые прибегали к незащищенным каналам связи, после скандала с мессенджером Signal".

Согласно попавшим в руки журналистам электронным письмам, высокопоставленный помощник Уолтца использовал коммерческий сервис электронной почты для обсуждения с коллегами из других правительственных учреждений вопросов, касающихся секретных военных позиций и вооружений.

В то время как сотрудник Совета нацбезопасности использовал свой аккаунт в Gmail, другие участники межведомственных обсуждений применяли аккаунты, предоставленные правительством, что можно увидеть из заголовков электронных писем.

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Издание также побеседовало с тремя анонимными должностными лицами, которые подтвердили, что Уолтц получал на свой ящик Gmail менее конфиденциальную, но потенциально чувствительную информацию, в том числе расписание и рабочие документы. По словам собеседников, советник Трампа иногда копировал данные из своего расписания и посылал их в Signal, чтобы скоординировать встречи и обсуждения.

Также отмечено, что Уолтц создавал другие чаты в Signal с чиновниками для обсуждения чувствительных тем, в частности, относительно Сомали и войны России против Украины.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз утверждает, что не видел доказательств использования Уолтцом своей личной электронной почты таким образом.

"Уолтц не посылал и не будет посылать секретную информацию на открытый аккаунт", – заверил Хьюз.