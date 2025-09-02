В Судане в результате оползня погибли по меньшей мере 1000 человек
Масштабный оползень разрушил село в районе гор Марра на западе Судана в Африке. В результате этого погибли по меньшей мере 1000 человек, сообщает Reuters со ссылкой на группировку "Народная армия освобождения Судана".
Оползень произошел 31 августа после нескольких дней сильных дождей. Село, которое оказалось под завалами, было полностью сровнено с землей. Отмечается, что выжил только один человек.
Группировка, контролирующая территорию в регионе Дарфур, обратилась к Организации Объединенных Наций и международным гуманитарным организациям с просьбой помочь в поиске тел погибших.
Агентство добавляет, что двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения оказалась на грани голода, а миллионы людей покинуть свои дома. Столица штата Северный Дарфур, город Эль-Фашир, находится под постоянными обстрелами.
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.- Новости Судана (@Sudan_tweet) 1 сентября 2025 г
الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.. pic.twitter.com/PFycp1xGbe
