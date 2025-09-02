В Судане в результате оползня погибли по меньшей мере 1000 человек

В результате оползня, который произошел после сильных дождей, выжил только один человек

Судан (Иллюстративное фото: Flickr)

Масштабный оползень разрушил село в районе гор Марра на западе Судана в Африке. В результате этого погибли по меньшей мере 1000 человек, сообщает Reuters со ссылкой на группировку "Народная армия освобождения Судана".

Оползень произошел 31 августа после нескольких дней сильных дождей. Село, которое оказалось под завалами, было полностью сровнено с землей. Отмечается, что выжил только один человек.

Группировка, контролирующая территорию в регионе Дарфур, обратилась к Организации Объединенных Наций и международным гуманитарным организациям с просьбой помочь в поиске тел погибших.

Агентство добавляет, что двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения оказалась на грани голода, а миллионы людей покинуть свои дома. Столица штата Северный Дарфур, город Эль-Фашир, находится под постоянными обстрелами.