У Судані внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 1000 людей

Внаслідок зсуву ґрунту, який стався після сильних дощів, вижила лише одна людина

Судан (Ілюстративне фото: Flickr)

Масштабний зсув ґрунту зруйнував село в районі гір Марра на заході Судану в Африці. Внаслідок цього загинуло щонайменше 1000 людей, повідомляє Reuters з посиланням на угруповання "Народна армія визволення Судану".

Зсув стався 31 серпня після кількох днів сильних дощів. Село, яке опинилося під завалами, було повністю зрівняне з землею. Зазначається, що вижила лише одна людина.

Угрупування, яке контролює територію в регіоні Дарфур, звернулася до Організації Об’єднаних Націй і міжнародних гуманітарних організацій із проханням допомогти у пошуку тіл загиблих.

Агенство додає, що дворічна громадянська війна призвела до того, що понад половина населення опинилася на межі голоду, а мільйони людей покинули свої домівки. Столиця штату Північний Дарфур, місто Ель-Фашир, перебуває під постійними обстрілами.