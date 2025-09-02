У Судані внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 1000 людей
Масштабний зсув ґрунту зруйнував село в районі гір Марра на заході Судану в Африці. Внаслідок цього загинуло щонайменше 1000 людей, повідомляє Reuters з посиланням на угруповання "Народна армія визволення Судану".
Зсув стався 31 серпня після кількох днів сильних дощів. Село, яке опинилося під завалами, було повністю зрівняне з землею. Зазначається, що вижила лише одна людина.
Угрупування, яке контролює територію в регіоні Дарфур, звернулася до Організації Об’єднаних Націй і міжнародних гуманітарних організацій із проханням допомогти у пошуку тіл загиблих.
Агенство додає, що дворічна громадянська війна призвела до того, що понад половина населення опинилася на межі голоду, а мільйони людей покинули свої домівки. Столиця штату Північний Дарфур, місто Ель-Фашир, перебуває під постійними обстрілами.
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.— Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025
الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe
- 30 липня 2025 року на російській Камчатці стався найсильніший за понад 70 років землетрус. У Японії майже 2 млн людей закликали евакуюватися через загрозу цунамі.
- The Telegraph повідомляла, що в Росії в результаті цунамі могла постраждати база підводних човнів.
- 1 вересня сотні людей загинули й постраждали внаслідок землетрусу, що стався на сході Афганістану.
Коментарі (0)