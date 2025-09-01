В Афганістані внаслідок землетрусу загинуло понад 600 людей

Щонайменше 1500 людей постраждали в результаті землетрусу, що стався на сході Афганістану

Афганістан (Ілюстративне фото: Qudratullah Razwan/EPA)

Сотні людей загинули й постраждали внаслідок землетрусу, що стався на сході Афганістану. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

Магнітуда землетрусу склала шість балів. Станом на ранок понеділка, 1 вересня, відомо про 622 загиблих і 1500 поранених.

У Кабулі, столиці країни, органи охорони здоров'я повідомили, що рятувальники поспішають дістатися до віддалених сіл, розташованих у районі, що тривалий час страждав від землетрусів і повеней.

"За даними лише кількох клінік, кількість постраждалих перевищує 400 осіб, а кількість загиблих – десятки", – заявив Шарафат Заман, представник Міністерства внутрішніх справ країни, що контролює угрупування "Талібан". Він попередив про можливе зростання кількості жертв.

Цей землетрус став найсмертоноснішим в Афганістані з червня 2022 року, коли поштовхи магнітудою 6,1 забрали життя щонайменше 1000 людей.

На знімках Reuters Television видно, як гелікоптери перевозять постраждалих, а мешканці допомагають солдатам і медикам переносити поранених до машин швидкої допомоги.

🚨 Afganistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem sonucu 250'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 500 kişi yaralandı. pic.twitter.com/o7EaqDFmqm — NE KADAR OLDU? (@ne_kadarolduTR) September 1, 2025

30 липня 2025 року на російській Камчатці стався найсильніший за понад 70 років землетрус. У Японії майже 2 млн людей закликали евакуюватися через загрозу цунамі.

The Telegraph повідомляла, що в Росії в результаті цунамі могла постраждати база підводних човнів.