В Афганистане в результате землетрясения погибли более 600 человек
Сотни людей погибли и пострадали в результате землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Магнитуда землетрясения составила шесть баллов. По состоянию на утро понедельника, 1 сентября, известно о 622 погибших и 1500 раненых.

В Кабуле, столице страны, органы здравоохранения сообщили, что спасатели спешат добраться до отдаленных сел, расположенных в районе, долгое время страдавшем от землетрясений и наводнений.

"По данным лишь нескольких клиник, количество пострадавших превышает 400 человек, а количество погибших – десятки", – заявил Шарафат Заман, представитель Министерства внутренних дел страны, контролируемого группировкой "Талибан". Он предупредил о возможном росте числа жертв.

Это землетрясение стало самым смертоносным в Афганистане с июня 2022 года, когда толчки магнитудой 6,1 унесли жизни по меньшей мере 1000 человек.

На снимках Reuters Television видно, как вертолеты перевозят пострадавших, а жители помогают солдатам и медикам переносить раненых к машинам скорой помощи.

