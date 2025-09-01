В Афганистане в результате землетрясения погибли более 600 человек
Сотни людей погибли и пострадали в результате землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Магнитуда землетрясения составила шесть баллов. По состоянию на утро понедельника, 1 сентября, известно о 622 погибших и 1500 раненых.
В Кабуле, столице страны, органы здравоохранения сообщили, что спасатели спешат добраться до отдаленных сел, расположенных в районе, долгое время страдавшем от землетрясений и наводнений.
"По данным лишь нескольких клиник, количество пострадавших превышает 400 человек, а количество погибших – десятки", – заявил Шарафат Заман, представитель Министерства внутренних дел страны, контролируемого группировкой "Талибан". Он предупредил о возможном росте числа жертв.
Это землетрясение стало самым смертоносным в Афганистане с июня 2022 года, когда толчки магнитудой 6,1 унесли жизни по меньшей мере 1000 человек.
На снимках Reuters Television видно, как вертолеты перевозят пострадавших, а жители помогают солдатам и медикам переносить раненых к машинам скорой помощи.
- 30 июля 2025 года на российской Камчатке произошло сильнейшее за более чем 70 лет землетрясение. В Японии почти 2 млн человек призывали эвакуироваться из-за угрозы цунами.
- The Telegraph сообщала, что в России в результате цунами могла пострадать база подводных лодок.
