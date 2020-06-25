В суде хотят аннулировать запрет на поездки в Россию по обычному паспорту

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Неизвестные в двух исках пытаются обжаловать решение правительства о том, что выезжать в РФ украинцам можно только по загранпаспорту. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

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Истцы просят признать противоправным и недействительным постановление Кабмина от 18 декабря 2019 года №1056. По нему с 1 марта 2020 года запрещено въезжать/следовать транзитом/пребывать/передвигаться по территории РФ по паспорту гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет.

"Суд решает вопрос об открытии производства по этим делам", - отметили в ОАСК.

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